روي فيتوريا: لست قلقاً من النظام الغذائي للاعبين في شهر رمضان

المدير الفني لنادي النصر يتحدث عن المباريات المتبقية لفريقة في شهر رمضان المبارك

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر السعودي، أنه ليس قلقاً من إقامة مباريات الفريق في شهر رمضان، أو من النظام الغذائي للاعبين خلال الشهر المبارك، مشيراً إلى أن النصر ليس نادي صغير.

ويحل الوصل ضيفاً على النصر في إطار مباريات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات، بدوري أبطال آسيا.

وقال فيتوريا عن مباراة الغد: "المباراة مهمة جداً، نحتاج الفوز بها من أجل التأهل إلى الدور التالي، نعلم أننا سنلعب أمام خصم قوي".

وتابع: "الأمر ليس مقلق لنا، لدينا مباراتين حتى النهاية سنعمل لتحقيق ثلاث نقاط تؤهلنا إلى الدور القادم".

وواصل: "لسنا قلقين من ضغط المباريات، وتداخلها بين الآسيوية والدوري، صحيح الوقت ضيق ولكن نشارك في البطولتين من أجل المكسب".

🔔- روي فيتوريا: اليوم هو بداية رمضان، ليس لدي أي قلق تجاه اختلاف مواعيد المباريات، نحن في نادي كبير ولدينا لاعبين على أعلى مستوى وليس لدينا أي مشكلة في التوقيت.



(📸: @AlNassrFC ) pic.twitter.com/xM5RTXl9Um — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 6, 2019

وأكمل: "لا أفكر في إقامة المباريات في رمضان، ولا من النظام الغذائي للاعبين، نحن في نادي كبير وهذا ليس أول رمضان يمر عليهم، يوجد أشخاص يعلموا كيف ينظموا الأمور في الوقت والأكل".

ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط وبفارق أربع نقاط عن ذوب آهن المتصدر، بينما يحل الزوراء في المركز الثالث بأربع نقاط، ويتذيل الوصل المجموعة بثلاث نقاط.