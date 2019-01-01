رويس مندهشًا: الحكم اعترف بركلة الجزاء وتغاضى عنها!

قائد البوروسيا يكشف عما دار بينه وبين الحكم بعد القرار المثير أمام ماينتس

كشف قائد بوروسيا دورتموند ماركو رويس عما دار بينه وبين الحكم بنجامين كورتوس، الذي أدار نزهة ماينتس، التي حسمها العملاق الأصفر اليوم السبت برباعية بلا هوادة في البوندسليجا.

وطالب النجم الألماني بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة عشر، بعد ارتطام الكرة في يد المدافع جيرميه جستي داخل منطقة الجزاء.

مع ذلك، لم يكترث الحكم لطلب رويس، ولم يراجع اللقطة من خلال تقنية (VAR)، لكن ما أصاب صاحب الـ30 عامًا بالدهشة والاستغراب، ما قاله الحكم.

وبعد الفوز الكاسح، قال رويس عن هذا المشهد "بالطبع هي ركلة جزاء، قال لي الحكم أنه تم التحقق من اللعبة، وكان يقول إن الكرة لمسة يد، لكني لن أحتسب ركلة جزاء".

وختم حديثه المقتضب "لقد أدهشني حقًا، فإذا كانت الكرة لمسة يد من داخل منطقة الجزاء، فهي مخالفة باليد (داخل منطقة الجزاء)، لا أعرف كيف كان يفكر".

وجاء هذا الانتصار، ليعيد ثقة المدرب لوسيان فافر واللاعبين في أنفسهم، بعد الترشح للأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، بحجز المقعد الثاني في مجموعة الموت خلف المتصدر برشلونة، وذلك على حساب إنتر وسلافيا براج.

ورفع فريق أسود الفيستيفاليا رصيدهم لـ29 نقطة، ليؤمن مكانه في المرتبة الثالثة، على بعد نقطة من الوصيف لايبزيج واثنين من المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ، لكن بمباراة أكثر.