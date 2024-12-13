روني يقارن نفسه بجوارديولا: فريقي يعاني مثل مانشستر سيتي!

تعثرات مانشستر سيتي تخطف الأضواء في كل الدرجات

شبّه واين روني المعاناة التي يتحملها في بلايموث الذي يقوم بتدربيه بتلك التي يتعين على بيب جوارديولا التعامل معها في مانشستر سيتي كثير الإخفاقات في الآونة الأخيرة على مستوى الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، فإن أسطورة مانشستر يونايتد عازم على تغيير الأمور وقال قبل مواجهة شيفيلد يونايتد في التشامبيونشيب: "مهما كنت تفعل، ومهما كانت الرياضة التي تمارسها، فإنك تمر بفترات صعبة ونحن نمر بفترة صعبة، ولا يمكن إنكار ذلك، ولكنك تريد إظهار بعض القتال والرغبة في الخروج منها، وأعتقد أننا نستطيع".

وأردف: "الإصابات لا تساعد أي فريق في هذا الدوري، عندما تخسر لاعبين فإن هذا لا يساعد ولكن هذا ليس عذرًا، ما زلت أتوقع أن نحقق نتائج، وأتوقع أن نخرج من هذا".

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وأضاف: "نحن ننظر إلى أفضل فريق في العالم على مدار السنوات القليلة الماضية وهو مانشستر سيتي، إنهم يمرون بنفس الشيء تمامًا. لذلك عندما تخسر بعض اللاعبين وتقل الثقة قليلاً، فقد يكون الأمر صعبًا ولكننا بحاجة إلى إيجاد طرق للخروج من ذلك".

وأكد: "بالنسبة لي، أجري محادثات صادقة مع اللاعبين، وأجري محادثات صادقة مع مجلس الإدارة والملاك، ونحن نعلم بالضبط أين نحن الآن".

ويحتل بلايموث المركز قبل الأخير في ترتيب التشامبيونشيب، ولا يقدم أفضل عطاء وبات أمله أن يبقى فقط في التشامبيونشيب، وهي مكانة لم يتمنها الفريق حين استقدم واين روني مدربًا له.