روني يسجل ويصنع في فوز ديربي على ستوك سيتي برباعية

روني يقود ديربي كاونتي لاكتساح ستوك سيتي

قاد واين روني، لاعب ديربي كاونتي فريقه، لاكتساح ستوك سيتي برباعية نظيفة في الجولة الـ 30 من بطولة التشامبيونشيب.

ديربي أنهى الشوط الأول متقدماً على ضيفه بهدفين دون رد، سجلهما في الدقيقة 21 و24 على الترتيب.

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وفي الشوط الثاني مع الدقيقة 67، سجل روني الهدف الثالث لفريق من ركلة حرة مباشرة سكنت الشباك.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، صنع الجولدن بوي هدف فريقه الرابع، والذي سجله جايدن بوجل.

وبعد فوز اليوم ارتفع رصيد ديربي للنقطة 40 في المركز الثالث عشر من ترتيب التشامبيونشيب، بينما تجمد رصيد ستوك عند النقطة 21 في المركز العشرين.

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وانضم روني إلى ديربي، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد نهاية مسيرته في دي سي يونايتد الأمريكي.

جدير بالذكر أن روني شارك مع فريقه في سبع مباريات بكافة المسابقات هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.