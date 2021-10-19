روني يرحب بقيادة مشروع نيوكاسل الجديد

نيوكاسل بوابة عودة روني إلى الدوري الإنجليزي

أفادت تقارير صحفية، اليوم عن رغبة واين روني، نجم مانشستر يونايتد السابق ومدرب ديربي كاونتي الحالي لقيادة فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

نيوكاسل دخل حقبة جديدة بعد أن تمكن صندوق الاستثمار السعودي من الاستحواذ على 80% من النادي مقابل 350 مليون يورو.

لتدار الشكوك حول مستقبل المدرب الحالي للفريق، ستيف بروس، والذي تعقد موقفه بعد الخسارة التي تلقاها، الأحد، على يد توتنهام.

ما هي التقارير بخصوص روني؟

حسب ما ورد عن صحيفة "Chronicle live" فإن واين روني أظهر اهتمامه لتولي تدريب فريق نيوكاسل يونايتد خلفًا للمدرب الإنجليزي المخضرم، ستيف بروس.

ووفقًا لنفس التقرير فإن شاي جيفن، اللاعب الأيرلندي السابق والمدرب المساعد في ديربي كاونتي شوهد داخل مدرجات سانت جيمس بارك خلال مباراة نيوكاسل الأخيرة أمام توتنهام.

كيف هو وضع روني داخل ديربي كاونتي؟

النادي الإنجليزي الذي يلعب في التشامبيونشيب أشهر إفلاسه في مطلع سبتمبر، وعوقب بخصم 12 نقطة من رصيده في بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم.

ورغم أن روني خرج حينها وأكد استمراره مع الفريق إلا وأن الأمور لا تبدو جيدة بينه وبين ملاك النادي، وأوضح أنه علم بالوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه النادي عبر شاشات التليفزيون وأن مالك النادي، ميل موريس، لم يتحدث معه منذ 9 أغسطس الماضي.

علي الجانب الآخر لا تبدو الأمور المبشرة بالنسبة لـبروس فعلى الرغم من وضع الملاك الثقة في المدرب وأكدت المديرة الجديدة، أماندا ستافيلي "بأنهم سيتحلوا بالصبر"، فالتغيير سيكون قادمًا لا محالة.

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