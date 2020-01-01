روني: محمد صلاح يسير على خطى كريستيانو رونالدو

واين روني نجم فريق مانشستر يونايتد التاريخي يشيد بمحمد صلاح ويشبهه بكريستيانو رونالدو.

أشاد واين روني نجم فريق مانشستر يونايتد التاريخي بالمصري محمد صلاح وبما يقدمه رفقة ليفربول، وقارنه بما كان يقوم به كريستيانو رونالدو في صفوف الشياطين الحمر.

جاء هذا في العمود الصحفي الخاص به الذي ينشره بشكل دوري في صحيفة "تايمز"، وأكد خلاله أن صلاح يتسبب في الكثير من الرعب للمدافعين.

واختار روني صلاح ضمن التشكيلة المثالية لديربي ليفربول وإيفرتون، وهي المباراة التي ستقام مساء اليوم على ملعب الأخير.

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وكتب روني: "محمد صلاح بدأ في تقديم ما قام به كريستيانو رونالدو لصالح مانشستر يونايتد على الكثير من المستويات".

وأضاف: "رونالدو لم يكن يعود للدفاع كما يفعل صلاح في الوقت الحالي، لكن كلاهما يشكل خطورة كبيرة على مرمى الخصم".

وأكمل: "لو كنت تلعب في الدفاع أو وسط الملعب ستشعر بالرعب من اللعب أمامه، بالأخص في الهجمات المرتدة".

جدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر فاردي هداف ليستر سيتي.