روني: مانشستر سيتي لن يتفوق على ريال مدريد بل سيدمرهم!

التوقعات في صالح مانشستر سيتي!

أكد واين روني نجم مانشستر يونايتد المعتزل أن بيب جوارديولا ومانشستر سيتي يستطيعون تحقيق الفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال روني: "منذ بداية الموسم أشعر أن مانشستر سيتي وبيب جوارديولا يستطيعون أن يغزون أوروبا".

وأضاف: "منذ عام واحد نجح ريال مدريد في إقصاء مانشستر سيتي لكن الآن الأمور مختلفة ودفاع سيتي أفضل وأكبر تغيير يخص قدوم إرلينج هالاند".

وأكمل: "لو كان هالاند موجودًا في العام الماضي لم يكن ريال مدريد ليعود في المباراة، الآن لن يفوزوا عليهم فقط، مانشستر سيتي سيحطمهم".

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين ستقام مساء الثلاثاء القادم على أن يقام إياب المواجهة في إنجلترا يوم الأربعاء التالي.