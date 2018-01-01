روني عقب نهاية حقبة مورينيو: لا أحد كان سعيداً
أبدى واين روني قائد مانشستر يونايتد السابق سعادته بفوز ناديه على كارديف سيتي 5-1 في أول مباراة للمدرب الجديد أولي جونار سولشاير.
وقال روني في تصريحاته لبي تي سبورت:"مانشستر يونايتد جزء كبير من حياتي، ولم يكن من الجيد أبداً مشاهدة ما كان يحدث. حين تولى أولي المهمة فكرت بإرسال رسالة تهنئة إليه".
وأضاف:"أول ما كانب بحاجة لفعله هو جعل اللاعبين يستمتعون بلعب كرة القدم. الكل لم يكن سعيداً، من الطاقم الفني إلى عاملي الملابس، يمكنك رؤية الطاقم الآن سعيداً للغاية واللاعبين سعداء أيضاً".
وأوضح:"من الصعب قول ذلك، ولكن ليفربول ومانشستر سيتي هما أكثر فريقان يستمتع الناس بمشاهدته".
وعن سولشاير قال:"الجماهير تحبه واللاعبون يحبونه، يبدو كنوع المدرب الذي تريد اللعب لأجله".
وكان مانشستر يونايتد قد أعلن إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو يوم الثلاثاء الماضي لسوء النتائج.