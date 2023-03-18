رونالد أراوخو يكشف موقفه من عودة ميسي.. ويؤكد: جارناتشو استفزني!

المدافع الأوروجوياني يملك قيمة كبيرة في برشلونة

تطرق الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة لملفات عديدة خلال حواره مع موقع "إنفوباي" الأمريكي، وتناول عودة ليونيل ميسي المحتملة إلى النادي الكتالوني.

وقال أراوخو: "بالطبع أتمنى أن يعود ميسي إلى برشلونة، إن هذا هو بيته ويرحب به في أي وقت، عودته ستجعلنا في مقعد أفضل للفوز بدوري الأبطال مجددًا".

وأردف: "حين رحل مواطني سواريز مكثت معه في الغرفة وتبادلنا العديد من الأحاديث وبتنا أقرب من ذي قبل".

كما تناول أراوخو احتفال لاعب مانشستر يونايتد أليخاندرو جارناتشو بإقصاء برشلونة من الدوري الأوروبي سواء في التصريحات أو تقليد احتفال بيدري قائلًا: "لقد ضايقتني هذه الأمور، يجب عليه التحلي بالتواضع ولم يكن الوقت مناسبًا لنشر مثل هذه الأمور، إنه في بداية مسيرته وعليه أن يكون متواضعًا".

وتناول مباراة كلاسيكو الأرض ضد ريال مدريد قائلًا: "بالطبع مباراة هامة، لا أستطيع أن أحسم نسبة فوزنا باللقب إذا فزنا بهذه المباراة، ولكن في ظروف أخرى كانوا سيضغطون علينا بشكل أكبر فيما تبقى من الموسم".