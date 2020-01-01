رونالدينيو يتحدث عن ميسي وفترته في برشلونة

الساحر البرازيلي يستعرض العديد من الذكريات

تحدث رونالدينيو، لاعب برشلونة السابق عن ذكرياته في صفوف الفريق الكتالوني، وعلاقته مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وأجرى البرازيلي حواراً صحفياً مع جريدة بانينكا، نستعرض أبرز ما جاء فيه خلال الأسطر التالية.

وقال رونالدينيو عن ميسي في حواره الصحفي: "عندما وصلت إلى برشلونة كان هناك حديثاً عن لاعب شاب ثم أصبحنا أصدقاء وتفاهمنا بشكل جيد للغاية".

وواصل: "لقد كنت محظوظاً للغاية لأنني منحته تمريرة الهدف الأول له، مع مرور الوقت الامر كان جيداً أن نراه يبدأ في غزو العالم، لقد كنا أصدقاء وعلمني الإسبانية والبرتغالية، هو شخص يحب عائلته جداً لا يحتاج إلى أي شيء مني".

وتطرق صاحب الـ 39 عاماً للحديث عن فترته في برشلونة وقال: "لي هناك العديد من الذكريات، كان هناك الآلاف ينتظروني في الملعب".

وعن مدرب الفريق الكتالوني في ذلك الوقت: "إنه مدرب رائع، رجل هادئ للغاية أفضل من عملت معه، لقد كان يعرف كل شيء مما جعل الأمور أسهل".

وعن فترته مع ميلان، قال الساحر البرازيلي: "لقد كان الفريق يضم مجموعة كبيرة من خيرة اللاعبين، الأمر كان أشبه بجلاتكوس ريال مدريد".