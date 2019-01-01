رونالدينيو "محبوس" في البرازيل بسبب الديون

تعرف على أزمة رونالدينيو مع الديون

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يواجه أسطورة برشلونة، رونالدينيو، أزمة كبيرة بعد أن أصبح غارقًا في الديون وعاجز عن مغادرة البرازيل.

رونالدينيو كان قد تغرم 2.2 مليون يورو في ولاية ريو جراندي دي سول بسبب أزمة تجارية مع أخيه.

وبحسب صحيفة "فولها دي ساو باولو" البرازيلية، فإن صاحب الـ 39 عامًا غارق في الديون وتم الحجز على 57 وحدة من ممتلكاته بجانب تغريمه ما يصل إلى 1.8 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أنّ السلطات البرازيلية سحبت جواز سفره الإسباني والمحلي وحرمته من مغادرة البلاد بعد ما وصل حجم الديون إلى 2.3 مليون يورو.

ولا تتوقف الأزمة عند هذه النقطة، إذ طلب النائب العام البرازيلي تغريم اللاعب 184 ألف يورو إضافية .

وبحسب الصحيفة، فإن محامي اللاعب يطعن في قرار سحب جواز السفر الإسباني الخاص برونالدينيو مؤكدًا أنّ الحكومة البرازيلية لا تمتلك هذا الحق وواصفًا القرار بأنه تعسفيًا بلا سند قانوني.

جدير بالذكر أنّ اللاعب ظهر في نهائي كأس العالم بروسيا في حفل الختام رغم سحب جواز سفره البرازيلي.

🚨رسميًا 🚨



إيقاف ليونيل ميسي لمدة 3 أشهر بعد تصريحاته الأخيرة ضد اتحاد أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى تغريمه 50 ألف دولار.



⚠️ ليو سيغيب عن المباريات الودية أو الرسمية لراقصي التانجو، بالإضافة إلى عقوبة البطاقة الحمراء " وغيابه عن أول مباراة في التصفيات". pic.twitter.com/UjMIRqSROI

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 2, 2019