رونالدو يُدخل الشمراني قفص الاتهام .. وتويتر ما بين مدافع ومهاجم!

جدل كبير بعد مباراة النصر والاتحاد

Shahid

رغم مرور 24 ساعة تقريبًا على فوز الاتحاد على النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي إلا أن الجدل لم يتوقف أبدًا، وقد كان بطله تلك المرة حمدان الشمراني مدافع العميد الذي أدخله كريستيانو رونالدو قفص الاتهام.

رونالدو زج بالشمراني في قفص الاتهام بعد تدخل المدافع القوي ضده خلال اللقاء أمس والذي كاد أن يتسبب له بإصابة صعبة، وقد انقسم تويتر بين مهاجم ومدافع عن المدافع السعودي.

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نجم المنتخب السعودي السابق سعيد العويران كان ممن شارك في حملة الهجوم على الشمراني والمطالبة بإيقاف مثل تلك التدخلات العنيفة التي وصفها بأنها تضر سمعة كرة القدم السعودية، إذ كتب عبر تويتر "دخول حمدان على الدون شاهده العالم قاطبة في الشرق والغرب وليس من مصلحة كرة القدم السعودية تشجيع هذا العنف".

الناقد الرياضي فياض الشمري دافع عن مدافع الاتحاد، مشيرًا إلى أن الحملة ضده ستكون بداية التأليب ضد أي لاعب يلعب برجولة وقتالية، إذ كتب "ما يحدث الآن من تأليب ضد حمدان نخشى أن يكون بداية التأليب ضد أي لاعب يؤدي برجولة، وأن يتكرر ما حدث بين الجعيد وصمدو، بمعنى لا تلمسوا هذا اللاعب لأن عقده كبير، بهذه الصورة يكون لا قيمة لقانون الكرة".

الصحفي نجيب الجداوي نصح منتقدي تدخل الشمراني على رونالدو بمتابعة رياضة الجولف بدلًا من كرة القدم، بقوله عبر تويتر "كرة القدم لعبة تعتمد على القوة، والتدخلات البدنية جزء من التنافس في اللعبة. ومن ينتقد تدخل حمدان الشمراني ننصحهم بمتابعة رياضة الجولف".

يُشار إلى أن رونالدو شارك في مباراتين رسميتين مع النصر منذ انضمامه له لكنه مازال يبحث عن هدفه الأول بالقميص الأصفر.

Shahid