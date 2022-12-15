رونالدو يُجهز "منزل التقاعد" بـ28 مليون جنيه استرليني!

مميزات جديدة في المنزل العملاق

يستعد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتزيين قصر التقاعد الخاص به بقيمة 28 مليون جنيه استرليني مع حمام سباحة زجاجي عملاق وممر تحت الماء.

رونالدو البالغ من العمر 37 سنة لا يمر بأفضل فتراته المهنية، حيث خرج مؤخرًا من كأس العالم مع البرتغال بالهزيمة من المغرب في دور الثمانية، كما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بعد سلسلة من الأزمات.

صحيفة "صن" البريطانية، كشفت أن رونالدو قرر التعافي من جراح الخروج من المونديال عن طريق هذا القصر الذي سيعيش فيه بعد اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وأشارت إلى أن رونالدو قرر إضافة سلسلة من المميزات الجديدة لمنزله الفاخر المتواجد بمنتجع "Cascais" الساحلي في البرتغال.

وأصر النجم المخضرم على تشييد غرفة نوم رئيسية ضخمة تبلغ مساحتها 1000 قدم مربع، أي ثلاثة أضعاف الحجم الطبيعي لمنزل نموذجي في المنطقة، ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع إلى ما يقرب من 28 مليون جنيه استرليني.

جدير بالذكر أن رونالدو ارتبط مؤخرًا بالتوقيع لنادي النصر السعودي براتب سنوي قيمته 200 مليون يورو.