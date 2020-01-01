رفض إيطالي لخفض الرواتب بسبب كورونا

المقترح قد يتم تطبيقه بالعديد من الدوريات الأوروبية

يبدو أن فكرة خفض رواتب اللاعبين بمختلف الدوريات الأوروبية بسبب أزمة كورونا الحالية، لن تلقى ترحيباً كبيراً في العديد من الأندية بالقارة العجوز.

انتشار فيروس كورونا الأسابيع الماضية، تسبب في توقف النشاط الرياضي بشكل كامل، وسط غموض تام حول موعد عودته مرة أخرى.

التوقف تسبب في خسائر فادحة لخزائن الأندية والاتحادات، ليخرج مقترح تخفيض أجور اللاعبين المحترفين، وهو ما خرج ليرفضه ألبرتو بالياري حارس سيتاديلا أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإيطالية.

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وقال في تصريحات صحفية:"لو كان الأمر يتعلق بتأخير الأجور لمدة شهر والحصول على الضعف في وقت لاحق، سأقول نعم بدون مشاكل ولكن خفض الراتب أمر مختلف تماماً".

وأضاف:"نحن لسنا مثل كريستيانو رونالدو، لو أخذوا راتبه لن يمر بأي مشكلة، ولكن لو حدث معي سيطالبني مالك منزلي بالإيجار".

يذكر أن مقترح الخصم من الأجور يتم مناقشته في العديد من الدول، حيث بدأ بالفعل في الدوري الألماني، ومازال قيد المفاوضات في إيطاليا وإنجلترا.