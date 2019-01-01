كم وصلت القفزة الخيالية لرونالدو في هدفه أمام سامبدوريا؟

رونالدو يخطف الأضواء من كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بهدف رائع

مرة أخرى يتصدر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس المشهد، بهدف لا يُصدق أمام سامبدوريا بالجولة السابعة عشر من عمر الدوري الإيطالي.

يوفنتوس تقدم بهدف أحرزه الأرجنتيني باولو ديبالا، قبل أن يعادل جانلوكا كابراري النتيجة لأصحاب الأرض، ليضع الضيوف في ورطة كبيرة.

رونالدو تدخل في الوقت المناسب، بهدف لا يُصدق قد يحصل على لقب الأفضل بالموسم الحالي بإيطاليا أو على مختلف المستويات.

النجم البرتغالي ارتقى بطريقة غريبة واستمر للحظات في الهواء، ليقوم بتسديد الكرة بالرأس لتسكن شباك سامبدوريا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

الهدف أثار حالة من الإعجاب والدهشة لكل المتابعين، نظراً للصورة التي ارتقى بها رونالدو وثباته في الهواء لفترة ليست بالقصيرة.

وأشارت إحصائية لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رونالدو قام بالقفز لمسافة 2 متر و56 سنتيمتر من أجل الارتقاء وتسديد الكرة بدلاً من المدافع.

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وهو ما جعله طوله عموماً مضافاً على مسافة القفزة يصل إلى 8 أقدام و5 بوصات كاملة في الهواء، لتصبح أحد أغرب الرأسيات في تاريخ اللعبة.

وأما بالنسبة للفترة التي قضاها رونالدو بالهواء مُعلقاً من أجل انتظار الكرة، فقد وصلت إلى حوالي ثانية ونصف، كانعكاس للقدرات البدنية المذهلة التي يمتلكها اللاعب.

جدير بالذكر أن الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 42 نقطة في المركز الأول بجدول الدوري الإيطالي، بفارق 3 نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني.