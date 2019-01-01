خاص | رونالدو: لا أريد أن أكون مدرباً ومستمر في ملاعب لعدة سنوات قادمة

رونالدو مستمر في العطاء مع السيدة العجوز

أكد نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو أنه مستمر بعد في الملاعب لعدة سنوات قادمة، رافضاً فكرة أن يصبح مدرباً بعد اعتزاله لعب كرة القدم.

واستعاد رونالدو بريقه في الأسابيع الماضية وعاد لهز الشباك مع السيدة العجوز بعد تراجع مستواه في نوفمبر ومعاناته من إصابة على مستوى الركبة.

وقال رونالدو مع "DAZN": "في الوقت الحالي لست مهتماً بأن أصبح مدرباً، ولكن ربما في يوم ما أغير رأيي، لا تقول لا أبداً، لو أصبحت مدرباً سأكون محفزاً أكثر".

وأضاف: "المدرب يجب أن ينقل للاعبيه الحماس ومهاراته، أنا مثلاً أحب المراوغة والتسديد والتسجيل، ويجب أن أنقل تلك الصفات للاعبين".

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وواصل البرتغالي: "تغير كل شيء عن ما بدأت وعمري 18 عاماً، في ذلك الوقت رأيت العالم بشكل مغاير، بشكل تلقائي وسحري، ولكن بقت نفس الرغبة للعب والسعادة".

واستطرد: "الآن هناك أولويات أخرى، يجب الفوز ورفع البطولات وأن أكون دوماً في القمة، في ذلك الوقت لم أكن أشعر بتلك الضغوطات، الآن هناك مسؤوليات، أنا أريد الاستمرار في ملاعب لعدة أعوام مقبلة".

وكانت آخر لقاءات يوفنتوس في 2019 هي خسارة كأس السوبر الإيطالي أمام لاتسيو بنتيجة 3-1 في المملكة العربية السعودية مطلع الأسبوع الجاري.