رونالدو يودع يوفنتوس برسالة مؤثرة: دائمًا في قلبي!

الدون لن ينسى يوفنتوس..

أرسل كريستيانو رونالدو رسالة وداعية مؤثرة لجماهير يوفنتوس بعد الانتقال إلى مانشستر يونايتد، أكد خلالها أنه بذل كل ما في وسعه لتحقيق أماني البيانكونيري.

رحيل رونالدو عن يوفنتوس لم يكن مفاجئًا، فمن المعروف أنه لم يكن سعيدًا ولا النادي بالشكل التي سارت به الأمور في الثلاث سنوات الماضية والفشل على الصعيدين المحلي والأوروبي.

رغم ذلك، أراد اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا شكر يوفنتوس وجماهيره والتأكيد على أنه قدّم كل ما يستطيع من أجل إسعادهم.

ماذا كتب كريستيانو رونالدو لجماهير يوفنتوس؟

وكتب رونالدو عبر إنستجرام "اليوم أخرج من نادٍ رائع، الأكبر في إيطاليا وبالتأكيد واحد من أكبر الأندية في أوروبا. لقد بذلت قلبي وروحي ليوفنتوس".

كما أضاف "سأظل دائمًا أحب مدينة تورينو، لطالما احترمني جمهور يوفنتوس ولطالما حاولت أن أشكرهم من خلال أن أقاتل في كل مباراة وكل موسم وكل مسابقة".

"في النهاية، يمكننا جميعًا أن ننظر إلى الوراء وندرك أننا حققنا أشياء عظيمة، ليس كل ما أردناه، ولكن مع ذلك، كتبنا قصة جميلة جدًا معًا."

وأتم "سأكون دائمًا واحدًا منكم، أنتم الآن جزء من تاريخي، كما أنني أشعر أنني جزء من تاريخكم. يوفنتوس سيكون دائمًا في قلبي".

لماذا رحل رونالدو عن يوفنتوس؟

السبب الرئيسي لانتداب رونالدو إلى يوفنتوس كان الحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا، لكن في واقع الأمر كانت مشاركة السيدة العجوز مخيبة للآمال في ثلاثة مواسم مع الدون.

إلى جانب الفشل الرياضي، كان راتب رونالدو بمثابة العبء على إدارة يوفنتوس، حيث تلقى سنويًا 30 مليون يورو، مع حدوث أزمة كورونا التي أثرت سلبًا على اقتصاد كرة القدم بشكل عام.

اللاعب نفسه لم يجد ما يريده من راحة بالأخص في الموسم الأخير، ومع عودة ماسيميليانو أليجري لقيادة الفريق وصلت الأمور إلى حائط سد بشأن مستقبله.

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