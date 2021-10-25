رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لجماهير يونايتد بعد خماسية ليفربول

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة اعتذار مؤثرة لجماهير "الشياطين الحمر".

مانشستر يونايتد خسر مساء الأحد على ملعبه "أولد ترافورد" بخمسة أهداف دون رد أمام غريمه ليفربول، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وافتتح نابي كيتا الأهداف لصالح ليفربول في الدقيقة 5، وأضاف البرتغالي ديوجو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 13، قبل أن يسجل المصري محمد صلاح ثلاثة أهداف متتالية، في الدقائق 38 و45+5 و50 من عمر اللقاء.

جماهير مانشستر يونايتد خرجت من ملعب "أولد ترافورد" منتصف الشوط الثاني، حيث لم تتمكن من استيعاب السقوط المدوي أمام غريمها التاريخي.

ماذا جاء في رسالة رونالدو؟

رونالدو، نشر رسالته عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، وطالب فيها الجميع بتقديم ردة فعل مناسبة على تلك الهزيمة.

وكتب رونالدو: "في بعض الأحيان لا نحصل على النتيجة التي نقاتل من أجلها".

وأضاف: "في الوقت الذي لا نحصل فيه على النتيجة التي نريدها، فإن ذلك يكون على عاتقنا، لأنه لا يوجد أي شخص آخر للومه".

وأكمل: "جماهيرنا كانت، مرة أخرى، مذهلة في دعمها المستمر، إنهم يستحقون أفضل من ذلك، أفضل بكثير".

واختتم رونالدو رسالته: "الآن فإن الأمر عائد لنا للتحسن، وقت التحسن الآن".

ما هو موقف مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

الخسارة أمام ليفربول، جعلت مانشستر يونايتد يتلقى الهزيمة الثالثة في آخر أربع مباريات من الدوري الإنجليزي.

وتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في أربع مباريات وتعادلين.

ويتخلف مانشستر يونايتد حاليًا بفارق ثلاث نقاط عن وست هام صاحب المركز الرابع، وثماني نقاط عن تشيلسي المتصدر.

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