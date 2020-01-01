رونالدو يُهدد الجميع: كريستيانو المعتاد قد عاد!

الآن أنا بخير..

أعرب كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، عن سعادته الغامرة بالعودة مجددًا لكرة القدم، مرسلًا رسالة تهديد للجميع بأن "كريس" المعتاد قد عاد.

وعلى مدار الثلاثة أسابيع الأخيرة غاب الدون عن اليوفي جراء إصابته بفيروس كورونا أثناء تواجده مع منتخب البرتغال في التوقف الدولي الأخير.

لكن أخيرًا سجّل رونالدو عودته للملاعب مساء الأحد، عندما حلّ بديلًا لباولو ديبالا في مباراة اليوفي وسبيزيا، وتمكن من إحراز هدفين في فوز البيانكونيري برباعية لهدف.

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وبعد المباراة تحدث رونالدو للصحافة قائلًا "أنا سعيد للغاية، لقد كانت 18 أو 19 يومًا لم أتمكن فيهم من فعل أكثر ما أحبه، لعب كرة القدم".

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كما أضاف "كنت في حالة جيدة، لم تظهر عليّ أبدًا أي أعراض، والآن كريس المعتاد قد عاد مرة أخرى".

وأتم "آمل أن أتمكن من العودة إلى أفضل حالاتي خلال ثلاث أو أربع مباريات، فأنا لم أكن متواجدًا لمدة طويلة".

وبتسجيل رونالدو لهدفين في شباك سبيزيا، بات يحتل وصافة ترتيب هدافي السيري آ خلف زلاتان إبراهيموفيتش الذي سجل 7 أهداف، وبالتساوي مع عدد من اللاعبين أبرزهم أندريا بيلوتي.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس يأتي في المرتبة الثانية في الكالتشيو بفارق 4 نقاط عن المتصدر ميلان، بينما يحلّ ثانيًا في مجموعته بدوري أبطال أوروبا، البطولة التي لم يشارك الدون في أي من مبارياتها حتى الآن.