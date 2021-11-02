رونالدو يهاجم الأجيال الجديدة: لا يقدرون كرة القدم

قارن كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، بالجيل الحالي من اللاعبين والجيل السابق، كما تحدث عن جوعه للألقاب وحصد البطولات رفقة الشياطين الحمر.

رونالدو قاد مانشستر يونايتد لأول انتصار في البريميرليج بعد غياب وذلك بتسجيل هدف وصناعة آخر أمام توتنهام.

وقال رونالدو في تصريحات لشبكة "DAZN”:"أنا سعيد بالعودة، عدت منذ أسبوعين وأشعر أنني بخير رغم أنني لا زلت اتأقلم، الوضع يسير بشكل أفضل ولكنني متوتر وكأنني بعمر 18 أو 19 عامًا مرة أخرى".

وحول الدوري الإنجليزي علّق: "اللاعبون هنا أكثر أمانة عكس باقي الدوريات، فهو لا يضربونك كثيرًا والمباريات أكثر حدة والحكام لا يطلقون الصافرات كثيرًا بسبب قلة المخالفات".

رونالدو يتحدث عن عودته لمانشستر يونايتد وجيله الجديد

وكشف صاروخ ماديرا تفاصيل العودة بقوله: "في اليوم الثاني خاطبت اللاعبين وقلت لهم إنني فخور بالتواجد هنا، ورأيت إمكانيات هائلة في الجيل الجديد، وسوف أحاول مساعدتهم قدر المستطاع".

وتابع: "أحتاج للتأقلم على المرحلة الجديدة. أحصل على راحة أكبر جسديًا لكن رغبتي وعقليتي لا زالت كما هي دائمًا".

وأوضح: "الآن أنا أوفر الكثير من الطاقة في المباراة لأجل اللحظات الهامة التي تمكنني من قتل المباراة، ومن الضروري استخدام الخبرة لاتخاذ أفضل القرارات داخل الملعب".

وأردف: " لا يزال لديّ ذات الجوع للفوز بالبطولات، نفس الحماسة وأرغب في التعلم وحصد الألقاب. هذه عقليتي".

"الأجيال الجديدة لا تُقدر كرة القدم"

وتطرق البرتغالي للحديث عن الجيل الجديد بقوله: "لا أنتقد أحدًا فهذه ليست وظيفتي. أنا لا أتحدث فقط عن كرة القدم ولكن عن باقي الأمور، الجيل الجديد وتحديدًا مواليد الفترة من 1990 حتى 1995 يرى الحياة وكرة القدم بصورة مختلفة".

وواصل: "أنا أتذكر أنّ الأمر كان صعبًا بالنسبة لي اللعب في مانشستر يونايتد أو المنتخب البرتغالي، ولكن الأمر الآن مختلفًا فهم لا يقدرون الأمر بما يكفي".

رونالدو جائع للفوز بالألقاب

واسترسل: "أنا هنا لمساعدة الفريق لحصد البطولات، فعودتي ليست لأجل العطلة ولكن لأجل الفوز بالألقاب قدر المستطاع، ففي رأيي أهم شيء في كرة القدم هو الفوز".

وتابع: "علينا التفكير بصورة إيجابية والإيمان بقدرتنا على العمل سويًا. كلاعب لمانشستر يونايتد أرغب في العمل باحترافية وتقديم أي تضحيات ممكنة لأجل الفوز بالألقاب. يجب عليّ قبول الانتقادات لكن عدم الانجراف وراء ما يُقال".

جدير بالذكر أنّ رونالدو حصد جائزة لاعب الشهر مرتين منذ عودته إلى مسرح الأحلام.

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