رونالدو يقهر ميسي ومركز متقدم لصلاح بالأعلى أجرًا في العالم

ترتيب قائمة أجور اللاعبين لموسم 2021-22

لطالما كان الصراع على زعامة اللاعب الأفضل قائمًا بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نظرًا لما يتمتع به الثنائي من شعبية جارفة حول العالم حتى انتقلت من منافسة داخل الملعب إلى خارجه.

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية أن كريستيانو رونالدو يتفوق على جميع لاعبي كرة القدم ومن بينهم ميسي، حيث يعتبر أعلى اللاعبين آجرًا في تاريخ كرة القدم.

ما هو أجر رونالدو؟

أوضحت مجلة "فوربس" في تقريرها أن رونالدو سيصل إلى هذا الرقم بفضل انتقاله المربح إلى مانشستر يونايتد ليتخطى ليونيل ميسي هذا العام.

ومن المقرر أن رونالدو سيحصل على 125 مليون دولار قبل الضرائب خلال موسم 2021-22، منها 70 مليون دولارتأتي من راتبه ومكافآت مقابل عودته إلى "أولد ترافورد".

بينما يجلس ميسي خلفه مباشرة مقابل 110 مليون دولار مع زملائه الجدد في باريس سان جيرمان نيمار (95 مليون دولار) وكيليان مبابي (43 مليون دولار) في المراكز الأربعة الأولى.

احتل محمد صلاح مهاجم ليفربول المركز الخامس في الترتيب بأرباح متوقعة تبلغ 41 مليون دولار، بينما يحتل روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونيخ، المركز السادس برصيد 35 مليون دولار.

في المرتبة السابعة، يأتي لاعب خط وسط برشلونة السابق أندريس إنييستا بأرباح قدرها 35 مليون دولار، حيث يأتي الجزء الأكبر منها من راتبه والمكافآت في نادي فيسيل كوبي الياباني.

ثامنًا في القائمة هو لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا ، الذي من المقرر أن يجني 34 مليون دولار، في حين أن جاريث بيل لاعب ريال مدريد في المركز التاسع مع أرباح متوقعة تبلغ 32 مليون دولار .

ويختتم لاعب آخر في ريال مدريد المراكز العشرة الأولى، وهو الجناح البلجيكي إيدن هازارد، الذي من المقرر أن يكسب 29 مليون دولار في موسم 2021-22.

كيف وصل البرتغالي إلى ذلك؟

رونالدو يحصل على أرباح من خلال صفقاته التجارية تصل إلى 55 مليون دولار، تجعله لاعب كرة القدم الأعلى أجرًا العالم عندما يتعلق الأمر بأرباح الرعاية.

ثلاثة رياضيين آخرين فقط يحققون أرباحًا تجارية أكثر من نجم مانشستر يونايتد: روجر فيدرر (90 مليون دولار) وليبرون جيمس (65 ​​مليون دولار) وتايجر وودز (60 مليون دولار).

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