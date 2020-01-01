رونالدو يقترب من لقب أول ملياردير في كرة القدم

نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد ومانشستر يونايتد سابقًا كريستيانو رونالدو سيصبح ثالث رياضي وأول لاعب كرة قدم يكسر حاجز المليار يورو

اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أن يصبح ثالث رياضي وأول لاعب كرة قدم تتخطى ثروته حاجز المليار دولار.

وكان رونالدو قد أعلن موافقته على تخفيض راتبه بنسبة 15% هو وجميع لاعبي يوفنتوس، وذلك من أجل إنقاذ عمال النادي من التسريح.

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وفي السياق ذاته، اقترب كريستيانو رونالدو من لقب الملياردير، حيث يتبقى له 3 ونصف ملايين دولار حتى تصل ثروته إلى مليار دولار.

وسيحصل رونالدو على هذا المبلغ من خلال عقده مع يوفنتوس خلال 3 أشهر، بالإضافة إلى العقود الأخرى والاستثمارات الأخرى للنجم البرتغالي.

وبذلك، سيصبح رونالدو ثالث رياضي يحصل على لقب ملياردير بعد كل من أسطورة الملاكمة فلويد مايوزر ولاعب الجولف تايجر وودز.

وبين لاعبي كرة القدم، سيصبح كريسيتانو رونالدو الأول الذي يحصل على لقب ملياردير، حيث لم يسبقه أي ممن مارسوا اللعبة عبر عصورها.

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يذكر أن راتب كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس يصل إلى 31 مليون يورو، وبعض التخفيض سيصل إلى حوالي 27 مليون يورو.