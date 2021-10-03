"رونالدو يفكر فقط في الأهداف ويفسد نمط مانشستر يونايتد"

داني بليند نجم هولندا السابق يؤكد أن وجود رونالدو في مانشستر يونايتد ليس في صالح الفريق بعض الأحيان.

أكد الهولندي داني بليند نجم أياكس المعتزل والمدرب المساعد الحالي في منتخب هولندا أن وجود كريستيانو رونالدو يفسد نمط اللعب الخاص بمانشستر يونايتد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "سبورت نيوز" الهولندية، وأكد خلالها أن رونالدو لا يبحث إلا عن تسجيل الأهداف.

وقال بليند: "رونالدو لا يحتاج لأن يلعب دورًا حيويًا في الملعب، عليه أن يأخذ وقته فالجميع يتطلع له، والفريق في وجوده لا يلعب بالنمط المعتاد له".

وأضاف: "عندما غيرت الكرة اتجاهها أمام فياريال رأينا بول بوجبا يدفع الفريق من أجل أن يزيدوا من الضغط على الفريق الإسباني".

وأردف: "كريستيانو لم يقم بذلك، هذا ليس بطبعه، هو يفكر فقط في الأهداف، ويأمل أن يساعده بقية الفريق على تحقيق مراده".

وكان رونالدو قد أظهر غضبًا كبيرًا بعدما قرر أولي جونار أن يتركه احتياطيًا في لقاء مانشستر يونايتد الأخير ضد إيفرتون.

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جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد تعادل بهدف لمثله، وأكد سولشاي أن قراره بالإبقاء على رونالدو احتياطيًا كان صحيحًا.