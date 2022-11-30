رونالدو يفتح باب الطمع في النصر .. تاليسكا يحزم حقائبه!

نادٍ تركي وآخر برازيلي يستعدان للانقضاض على نجم النصر

في الوقت الذي يمني جمهور النصر السعودي نفسه بارتداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قميص فريقه، يبدو أنهم سيكونون على موعد مع رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ نجم وسط العالمي.

تقارير الصحافة الأجنبية تؤكد اقتراب النصر من التعاقد مع الدون لمدة ثلاثة مواسم، بدايةً من الميركاتو الشتوي المقبل، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع ناديه الإنجليزي مانشستر يونايتد بالتراضي بين الطرفين.

اتفاق النادي السعودي مع النجم البرتغالي يسرع من رحيل تاليسكا وفقًا لصحيفة "akşam" التركية، التي أكدت أنه حال إتمام التعاقد بالفعل، فإن الرحيل سيكون خيار البرازيلي النهائي.

وأوضحت الصحيفة أن تاليسكا سيتجه لناديه السابق بشكتاش حال رحيله عن العالمي، خاصةً وأن النادي التركي بالفعل حاولت التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الماضية، لكن تمسك النصر باللاعب.

وما يؤكد أن بشكتاش يفتح أبوابه أمام أندرسون بالفعل، هي تصريحات شينول جونيش؛ المدير الفني لبشكتاش، التي نقلتها الصحافة التركية، إذ قال: "تاليسكا من نوعية اللاعبين الذين أحبهم، إذا جاء مجانًا، فلم لا؟!، لكن أعتقد أنه غير متاح مجانًا حاليًا".

لكن رغبة بشكتاش هذه، تصطدم برغبة فلامنجو البرازيلي، الذي يترقب هو الآخر صفقة رونالدو مع النصر، كي ينقض على تاليسكا، وفقًا لصحيفة "UOL" البرازيلية، التي أوضحت أن النادي يريد استعارته مع خيار بأحقية الشراء.