رونالدو يغادر الملعب غاضبًا بعد تبديله أمام ميلان

كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس يغادر أرض ملعب مباراة فريقه أمام ميلان غاضبًا بسبب التبديل.

قرر المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس أن يكمل مباراة فريقه أمام ميلان دون نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

جاء هذا بعدما قرر أن يبدله في الدقيقة الـ ٥٥ من عمر اللقاء بالأرجنتيني باولو ديبالا عندما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي دون أهداف وعقب أداء متوسط من النجم البرتغالي.

وبمجرد خروجه من المستطيل الأخضر قرر رونالدو أن يكمل طريقه لخارج الملعب تمامًا وتوجه لغرف الملابس بشكل فوري.

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وتكرر خروج رونالدو من أرض الملعب للمباراة الثانية على التوالي بعدما أخرجه المدير الفني في اللقاء الأخير لليوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير عديدة أن رونالدو غادر ملعب أليانز ستيديوم بشكل كامل بعد الخروج من اللقاء ولم ينتظر انتهاء المواجهة بين الفريقين.

وعادل رونالدو عدد المرات التي غادر فيها الملعب هذا الموسم بالمرات التي تم تغييره فيها بالموسم الماضي تحت قيادة المدرب ماسيمليانو أليجري.

جدير بالذكر أن كريستانو رونالدو كان قد سجل خمسة أهداف هذا الموسم في الدوري الإيطالي ويحتل المركز الـ ١١ في جدول الهدافين.