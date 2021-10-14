رونالدو يطالب بمنح الكرة الذهبية لبنزيما

هل يستحقها حقًا؟

طالب أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو نازاريو بأن يتحصل نجم ريال مدريد كريم بنزيما على جائزة الكرة الذهبية بعد المستويات المذهلة التي يقدمها في الآونة الأخيرة.

ولا يعتبر رونالدو هو الوحيد الذي طالب بحصول النجم الفرنسي على هذا اللقب، فريال مدريد نفسه أرسل تغريدة في وقت سابق طالب فرانس فوتبول بمنح بنزيما الجائزة بعد قيادته فرنسا للقب دوري أمم أوروبا.

المنافسة على الكرة الذهبية هذا العام شرسة، وظهر بنزيما بالفعل في قائمة الـ30 المرشحين لها بجانب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وغيرهم.

رونالدو البرازيلي بدوره كتب عبر حسابه الرسمي على إنستجرام على صورة رفقة لاعب ليون السابق "لا شك أن مرشحي للحصول على الكرة الذهبيية هذا العام هو بنزيما".

كما أضاف "يظهر بمستويات استثنائية وثابتة على مدار 10 سنوات، وحقق كل البطولات الممكنة، ألا يستحق الكرة الذهبية؟".

بنزيما في 2021 لم يظفر بألقاب رفقة ريال مدريد، ولكنه عاد للمشاركة دوليًا مع منتخب فرنسا وقاد الديوك للتتويج بدوري أمم أوروبا وأحرز هدفًا رائعًا في النهائي أمام إسبانيا.

وبشكل عام، سجل بنزيما 30 هدفًا مع ريال مدريد بمختلف المسابقات الموسم الماضي، أما هذا الموسم وبعد مرور شهرين، فسجل 10 أهداف ويعتبر أهم نجوم كتيبة كارلو أنشيلوتي دون منازع.

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لكن في الوقت نفسه يجد بنزيما نفسه في منافسة تضم جورجينيو بطل يورو 2020 مع إيطاليا ودوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، وكذلك مواطنه نجولو كانتي بجانب الأسطورتين ميسي ورونالدو، على الكرة الذهبية.