رونالدو يطالب بالخصوصية بشأن مرض والدته

رونالدو يطمئن الجماهير على صحة والدته ويطالب بالخصوصية

طمأن رونالدو الجماهير والمتابعين على حالة والدته الصحية، وذلك بعد تعرضها لوعكة استلزمت قطع تدريباته مع يوفنتوس.

وجاء هذا بعدما توجه اللاعب لمدينة ماديرا البرتغالية ليكون بجوار والدته التي تعرضت لسكتة دماغية وتم حجزها في مستشفى على أثرها.

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وحجز رونالدو طائرة خاصة على الفور بعدما علم بخبر مرض والدته في الساعات الماضية، وقرر منحها الأولوية بشكل مبدأي على مواجهة يوم الأربعاء.

وفي نهاية اليوم وبعد ساعات قليلة من وصوله إلى مسقط رأسه، طمأن رونالدو الجماهير على صحة والدته التي أصبحت مستقرة.

وطالب رونالدو بالخصوصية بشأن مثل هذه الأشياء، وجاء كل ذلك من خلال رسالة قصيرة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2020

وجاءت رسالة رونالدو كالآتي: "شكرا لكم على كل ما تبذلونه من رسائل الدعم لأمي. هي مستقرة حاليا وتتعافى في المستشفى. أود أنا وعائلتي أن نشكر الفريق الطبي الذي يعتني بها، ويرجى التفضل بأن نمنح جميعًا بعض الخصوصية في هذا الوقت"

رونالدو قد يغيب عن مواجهة ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا بسبب والدته

يذكر أن يوفنتوس سيستضيف ميلان مساء الغد في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، ومن المحتمل غياب النجم البرتغالي عن المباراة لهذا الظرف المفاجئ.