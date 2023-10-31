كريستيانو رونالدو يثير الجدل من جديد!

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آثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الجدل بعدما قام بالتعليق على مقطع فيديو للصحفي الإسباني توماس رونسيرو يسخر فيه من فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية.

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رونسيرو الذي سبق وطالب بسحب كأس العالم من الأرجنتين بسبب ثبوت تعاطي بابو جوميز للمنشطات خرج في مقطع فيديو جديد واعتبر فوز ميسي بالكرة الذهبية مجرد مجاملة.

وقال رونسيرو في الفيديو: "مرحبًا يا أصدقاء، الذي كنا نعلم بحدوثه قد وقع بالفعل، لقد أعطوا كرة ذهبية أخرى لليونيل ميسي الذي ذهب إلى إنتر ميامي من أجل الاعتزال، لكنه كان يبدو معتزلًا بالفعل في باريس وهو يحضر نفسه لكأس العالم".

وأضاف مؤكدًا أن معيار كأس العالم لم يكن من المفترض أن يتم الأخذ به: "نعم لقد فاز بكأس العالم، لكن بست ركلات جزاء، والبطولة كانت قبل عشرة أشهر في نوفمبر الماضي".

وأكمل: "نعم ميسي فاز بثماني كرات ذهبية لكنه كان يجب أن يكون لديه خمسة فقط، لديه حاليًا الكرات الخاصة بتشافي وإنييستا وليفاندوفسكي الذي فاز بست بطولات في الموسم، وهالاند الذي كان الهداف في كل بطولة لعبها".

فما كان من كريستيانو رونالدو نجم النصر وهداف دوري روشن السعودي إلا أنه قام بالتعليق على المقطع بعدة وسوم ورموز ضاحكة.

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جدير بالذكر أن ميسي كان ثاني هدافي كأس العالم، وكذلك أفضل لاعب في البطولة، وسجل هدفين في المباراة النهائية ضد فرنسا.

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