رونالدو يُحافظ على "أهدافه الـ20" للموسم الـ13 على التوالي

إنجاز يؤكد ثبات مستوى الأسطورة البرتغالية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أحرز كريستيانو رونالدو هدفه الـ20 مع اليوفنتوس هذا الموسم، إذ أضاف أمام ساسولو هدفه الـ18 لرصيده في الدوري الإيطالي، بجانب هدف في دوري أبطال أوروبا وآخر في كأس السوبر الإيطالي.

وبهذا، يُحافظ اللاعب البرتغالي على رقمه الرائع بإحرازه 20 هدفًا على الأقل في كل موسم من المواسم الـ13 الأخيرة، سواء في البطولات المحلية أو القارية أو العالمية للأندية التي لعب لها.

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وقد بدأت تلك السلسلة الذهبية موسم 2006-2007 بواقع 3 مواسم مع مانشستر يونايتد و9 مع ريال مدريد وموسم واحد مع يوفنتوس.

وقاد رونالدو فريقه الإيطالي للفوز على ساسولو 3-0 في الجولة الـ23 للسيري آ ليُعزز صدارته للبطولة بفارق 11 نقطة عن نابولي الذي تعثر في نفس الجولة بالتعادل السلبي مع فيورنتينا في فلورنسا.