رونالدو يستأجر مستشفى متهمة بالقتل للتوسع في زراعة الشعر

ثورة البرتغالي مستمرة في النمو

يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المشهد في يورو 2020 بفضل نجاحاته المبهرة مع بلاده، ولكنه يواصل نشاطه خارج الملعب في نفس التوقيت.

اللاعب نجح في تسجيل 5 أهداف خلال البطولة، ويستعد لمواجهة بلجيكا في دور الـ16، طمحًا في قيادة بلاده لمواصلة مشوارها للحفاظ على اللقب.

صاحب الـ36 سنة حصل على مرافق حصرية في مدينة ماربيا الإسبانية، للاستثمار والتوسع من خلال مجموعته الخاصة "Insparya" التي تعمل بمجال زراعة الشعر.

كم سيدفع رونالدو من أجل هذه المستشفى؟

قالت شبكة "Jaleos" البرتغالية إن رونالدو الذي لا يتوقف عن رؤية ثروته وهي تنمو، قرر استئجار إحدى المستشفيات في ماربيا من أجل التوسع في نشاطاته الاستثمارية.

وأوضحت أنه سيدفع مبلغ 20 ألف يورو شهريًا لاستئجار المستشفى، لتكون مركزه الثاني في هذا المجال بإسبانيا، بعد العيادة التي افتتحها في مدريد منذ أكثر من عامين.

وتتميز هذه المستشفى بمكانها الحيوي في ماربيا التي تعتبر من أجمل المدن في أوروبا، حيث قرر رونالدو استئجارها لمدة عشر سنوات.

لماذا تعتبر مستشفى مشبوهة؟

وكشفت الشبكة البرتغالية أن هناك واقعة مثيرة للجدل حدثت بهذا المكان في 2002، عندما توفيت سيدة نيجيريا الأولى ستيلا أوباسانجو بعد يومين من خضوعها لشفط الدهون هناك.

وتم اتهام الجراح بارتكاب خطأ أدى إلى وفاتها، من خلال عدم استخلاص الكانيولا بشكل صحيح، مما تسبب في خسارة هائلة في الدم.

وبعدها استأجرتها مجموعة "Humanline Ban" لتتوفى فيها إمرأة كوبية خضعت أيضًا لشفط الدهون وإصلاح العين.

الدكتور رامون رويج صاحب المستشفى سبق أن طرحها للبيع، ولكن رونالدو فضل استئجار مرافقها لهذه الفترة.

كيف تبدو خطط رونالدو المستقبلية؟

ومن جانبه طلب نجم يوفنتوس من المالكين الحاليين إخلاء المستشفى بشكل كامل، من أجل إجراء تغيير قوي بهذا المكان المميز.

ومن المقرر أن يقوم البرتغالي بتنفيذ حملة إعلانية كبيرة يستثمر فيها مبلغ يصل إلى خمسة ملايين يورو، للترويج لهذه المستشفى التي تصل مساحتها إلى 4000 متر، كما تتكون من 15 غرفة عمليات.

ويتوسع بذلك رونالدو بنشاطه في مجال زراعة الشعر، حيث لديه عيادات أخرى في بورتو ولشبونة وبراجا ومدريد، كما يستهدف الوصول إلى ميلان في المرحلة القادمة.

اقرأ أيضًا..