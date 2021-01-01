رونالدو يريد العودة إلى ريال مدريد و29 مليون يورو تقرّبه

رونالدو يثير الجدل واسم ريال مدريد حاضر

كشفت مصادر لصحيفة آس الإسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب في الرحيل عن يوفنتوس والعودة إلى ريال مدريد من جديد بداية من الموسم المقبل.

يوفنتوس كان قد ودع دوري الأبطال من دور الستة عشر للمرة الثانية على التوالي بعدما فشل في تجاوز بورتو البرتغالي، ليودع أعرق الكؤوس الأوروبية التي جاء رونالدو ليعيدها إلى خزائنه.

ومنذ الخروج الأوروبي بدأت شائعات الرحيل تحاوط رونالدو في ظل سوء أوضاعه رفقة يوفنتوس، حيث لم يحقق ما كان يأمل فيه قبل أن يبدأ التجربة في صيف العام 2018.

وحول ذلك، قالت صحيفة آس وفقًا لمصادرها إن المحادثات ما بين كريستيانو رونالدو وريال مدريد مستمرة بالفعل منذ أشهر، وليست فقط بداية من مساء الثلاثاء الماضي.

وفي الوقت الحالي، أصبحت رؤية كريستيانو رونالدو وهو يلعب بالقميص الأبيض لريال مدريد مرة أخرى احتمالًا حقيقيًا ويبدو واردًا بقوة وفقًا لتقرير الصحفي الإسباني جوسيب بيدرول.

وتؤكد آس أن حلم رونالدو في الوقت الحالي هو العودة إلى ملعب سانتياجو برنابيو، حيث استمتع بأسعد مرحلة في مسيرته وأكثرها نجاحًا على الإطلاق من حيث الأرقام والنجاحات.

في ريال مدريد فاز النجم البرتغالي بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب للكرة الذهبية بعد واحدة حققها في مانشستر يونايتد، وأصبح أعظم هداف في تاريخ النادي برصيد 459 هدفا في 439 مباراة.

وأكملت الصحيفة الإسبانية في تقريرها أن رونالدو لا يزال يتابع عن كثب الأخبار والتطورات من مدريد وهو على دراية تامة بوضع الفريق الحالي وما يمرون به.

إنه يتفهم أنه فريق شاب ولكن لديه الكثير من الإمكانيات من أجل تحقيق النجاحات، وأن وجوده سيعمل على معالجة قضية قلة الأهداف في النادي منذ رحيله وتأثر الخط الأمامي بذلك.

وأكدت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن يوفنتوس حدد مبلغ 29 مليون يورو من أجل الاستغناء عن خدمات النجم البرتغالي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

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يذكر أن هناك تكهنات عديدة ظهرت في الفترة الأخيرة حول مصير رونالدو، بعد خروج يوفنتوس من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، أبرزها تلك التي تربطه بالعودة إلى ريال مدريد.