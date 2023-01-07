رونالدو يذوق من الكأس الذي صبه لغيره .. المشكلة ليست في الخروج من أوروبا!

النجم البرتغالي لم يقم بأي خطأ بعد الانتقال للنصر.

يرى البعض أن انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي فيه تقليل منه ومن مسيرته الكروية، مع كامل الاحترام للنصر، لكن الرجل لم يغادر أوروبا قط من قبل.

رونالدو الذي لم يلعب لأي فريق أوروبي خارج الدوريات صاحبة التصنيف الأعلى في العالم يلعب الآن مع النصر في دوري روشن السعودي خارج أوروبا تمامًا.

صحيح أن الدوري السعودي هو الأفضل في المنطقة العربية على كافة النواحي لكنه ليس في أوروبا، وقرار رونالدو كان محل تعجب بالنسبة للبعض.

ربما يكون هؤلاء مبالغين في قياسهم للأمور، فرونالدو قد حقق كل شيء في أوروبا بالفعل كما قال بكلماته هو بنفسه وقد يكون في حاجة إلى تحدٍ جديد خارج القارة العجوز، لكن دعونا نخوض في الماضي قليلًا لنفهم سبب تلك المبالغ.

"أريد أن أنهي مسيرتي في المستوى الأعلى"

في 2015 وفي تصريحات مع مضيف البرامج الشهير جوناثان روس خرج رونالدو بتصريح وصم من خلاله كل من لعبوا في الولايات المتحدة وقطر وأي دوري غير الدوريات الأوروبية الكبرى بإنهم لا ينهون مسيرتهم بكرامة.

وقال رونالدو وقتها: "أريد أن أنهي مسيرتي في المستوى الأعلى بكرامة مع نادٍ جيد"، بالطبع النصر هو أحد أفضل الأندية في المنطقة، والدوري السعودي هو الأقوى بين كافة البطولات المحلية على المستوى الإقليمي، لكن قصد رونالدو هنا كان واضحًا.

حيث أضاف: "لا أقول أن اللعب في قطر أو دبي أو الولايات المتحدة ليس جيدًا، لكنني لا أرى نفسي هناك".

"لدي ثلاث كرات ذهبية وتشافي يلعب في قطر"

كان ذلك هو نص حديث كريستيانو رونالدو عن تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي لبرشلونة وقائد الفريق السابق في سبتمبر ٢٠١٦ عندما كان الإسباني يلعب لصالح السد القطري.

رونالدو قال تلك الكلمات بهدف النيل من تشافي الذي صرح قبل ذلك وقال: "فقط الأحمق هو الذي لا يعترف برونالدو فهو لاعب استثنائي، لكنه غير محظوظ لأنه جاء في نفس الوقت الذي جاء فيه ميسي، فقط جماهير ريال مدريد هي التي تقارنه بليونيل، لكن ميسي لا يقارن بأحد".

فخ بيريس مورجان

في حواره الشهير مع بيريس مورجان والذي كان سببًا في انتهاء علاقته بمانشستر يونايتد والانتقال إلى النصر في نهاية المطاف، ورغم أن الصحفي المشهور هو صديق مقرب لرونالدو فقد نصب له فخًا عن دون قصد.

مورجان في حديثه مع رونالدو قال له: "أنت تريد أن تستمر في اللعب في أعلى المستويات وأن تخوض مباريات في دوري أبطال أوروبا وتكسر الأرقام القياسية".

ورد عليه رونالدو: "بالضبط، أنا مؤمن إنني أستطيع تسجيل العديد من الأهداف هنا وإنني أستطيع مساعدة الفريق (مانشستر يونايتد) والمنتخب الوطني".

هل أخطأ رونالدو؟

لو وضعنا المعطيات الحالية لسن رونالدو وما يقدمه في الملاعب وما تحتاجه الأندية الأوروبية المتنافسة على أعلى المستويات فالنجم البرتغالي لم يقدم على خطأ بتلك المعطيات، فهو لاعب أوشك على الدخول إلى عامه الـ 38 وعانى للظهور بشكل أساسي في هذا الموسم في مانشستر يونايتد تحت قيادة إريك تين هاج.

لذلك خطوة الانتقال إلى الدوري السعودي والحصول على مزايا متعددة سواء على المستوى المالي أو الفني والتنافسي هي خطوة موفقة للغاية بناءً على تلك المعطيات فقط.

متطلبات عالية للغاية

كما أكدنا، ما قام به رونالدو طبيعي للغاية ولا خطأ فيه بل ويبدو من الجنون التفريط في فرصة اللعب للنصر بكل تفاصيلها مع المعطيات التي أوضحناها فيما سبق.

لكن هناك طموح مرتفع دائمًا ومتطلبات عالية للغاية كلما ارتبط الأمر بكريستيانو رونالدو، والشخص الذي رفع الطموح والمتطلبات كان البرتغالي بنفسه.

عندما خرج بشكل علني وصرح كل تصريح من تلك التصريحات جعل رونالدو الجميع لديهم صورة ذهنية أن ذلك الرجل ربما يعتزل كرة القدم وهو يحمل كأس العالم أو دوري أبطال أوروبا مع سبورتينج لشبونة.

كل صورة ذهنية سيئة عن اللعب في دوري غير أوروبي في ذلك السن خرجت من رونالدو نفسه، وهو الذي وضع نفسه في ذلك الموقف مع من يرون أن انتقاله للنصر فيه تقليلًا منه أو من مسيرته العظيمة.

بيت القصيد

انتقال رونالدو للنصر فيه العديد من الفوائد للنادي السعودي والمنطقة، لكنه فيه فوائد أكبر بالنسبة للبرتغالي رغم كل ما قيل وكتب عن ذلك الأمر.

رونالدو سيجني راتبًا قياسيًا وسيحصل على فرصة لخوض دقائق أكثر بكثير مما كان يحصد في الفترة الماضية في صفوف مانشستر يونايتد.

وعاد ليكون النجم الأول للفريق بعد تراجع ترتيبه في المنتخب والنادي، كل ذلك وأكثر فوائد يجنيها رونالدو، لكنه ربما لم يكن يحسب حسابًا لذلك عندما أدلى بتصريحاته التي هي بالأعلى.