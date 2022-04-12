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رونالدو يخسر الجمهور البرتغالي .. 70% يطلبون إجلاسه احتياطيًا!

هدى عزيز
2:35 م غرينتش+3 4‏/12‏/2022
Crsitiano Ronaldo Portugal 2022
عصر رونالدو انتهى!

يعيش كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال أحد أسوأ أوقاته الكروية، بعدما تراجع مستواه في الآونة الأخيرة وضعف سجله التهديفي.

اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا شارك بصفة أساسية في مباريات المنتخب البرتغالي الثلاثة بكأس العالم 2022 حتى الآن، وسجل هدفًا وحيدًا من علامة الجزاء.

رونالدو الذي على الأرجح يلعب موندياله الأخير، لم يقدم الكثير حتى الآن، لينفض من حوله داعمه الأول وأبناء وطنه المشجعين البرتغاليين.

ووفقًا لاستبيان أجرته صحيفة "آبولا" البرتغالية، يعتقد 70٪ من مستخدمي الإنترنت أن كريستيانو رونالدو يجب ألا يحتفظ بمكانته كالرجل الأول مع منتخب البرتغال.

يذكر أن رونالدو فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد خلال الأيام الأولى من كأس العالم 2022 وأصبح لاعبًا حرًا.

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