رونالدو يحظر موقع رياضي شهير بسبب انخفاض قيمته السوقية

كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس يقوم بحظر حساب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير بسبب خفضهم لقيمته السوقية.

كشف موقع "ترانسفير ماركت" الخاص بتحديد قيمة نجوم كرة القدم حول العالم عن حظر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس لهم.

جاء هذا في تغريدة نشرها حساب الموقع عبر موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر"، مؤكدًا أن النجم البرتغالي لم يكن سعيدًا بالقيمة الجديدة له عندهم.

وكان الموقع قد نشر تقريرًا حول أغلى نجوم العالم تحت قيادة وكيل اللاعبين الشهير جورج مينديش وفشل في الاشارة لكريستيانو رونالدو بسبب الحظر.

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وكتب الموقع: "يا له من فريق تحت قيادة جورج مينديش، لكن للأسف لا نستطيع أن نشير لكريستيانو رونالدو لأنه قام بحظر حسابنا بعدما شاهد قيمته السوقية".

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وأكد الموقع تلك التغريدة برد آخر على حسابه في "إنستجرام" وكتب: "كريستيانو رونالدو قام بحظر حسابتنا وأخبرنا أنه لا يحب القيمة السوقية الجديدة له على موقعنا".

وكانت أعلى قيمة سوقية لرونالدو عبر الموقع الشهير هي 120 مليون يورو بين أكتوبر 2014 ويونيو 2015 وتكررت في يناير 2018 قبل أن تنخفض بعد رحيله ليوفنتوس لـ 100 مليون يورو.

جدير بالذكر أن القيمة السوقية الحالية لكريستيانو رونالدو في الموقع هي 75 مليون يورو، بعدما كانت قد انخفضت في يونيو الماضي لـ 90 مليون فقط.