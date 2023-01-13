رونالدو يحضر تدريبات ريال مدريد .. والنادي يدعوه لمشاهدة الكلاسيكو

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، على حضور تدريبات فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، الذي يستعد لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.
واستطاع ريال مدريد التأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني المقام حاليًا في العاصمة السعودية الرياض، بعد الفوز على فالنسيا في نصف النهائي، بينما انتصر برشلونة على ريال بيتيس في نفس الدور.
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وتداولت جماهير نادي النصر عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، صورة لرونالدو خلال تواجده في تدريبات ريال مدريد، المقامة في ملعب نادي النصر.
وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "AS" الإسبانية، إلى أن إدارة ريال مدريد وجهت الدعوة إلى رونالدو، من أجل حضور مباراة نهائي السوبر الإسباني بين الميرينجي وبرشلونة.
وأضافت الصحيفة أن التدريبات شهدت أيضًا حضور البرازيليان أندرسون تاليسكا وجوستافو لويس لاعبا النصر، حيث اجتمعا مع روبرتو كارلوس سفير نادي ريال مدريد.
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