رونالدو يترك منزله بحثًا عن الخصوصية

آخر كواليس حياة كريستيانو رونالدو في البرتغال

غادر نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو منزله في مدينة فونشال بجزيرة ماديرا البرتغالية، وذلك بعدما مكث هناك منذ توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وكان رونالدو قد ترك تورينو من أجل السفر إلى ماديرا بداية مارس الماضي من أجل الاطمئنان على والدته التي مرت بوعكة صحية مفاجئة.

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وقبل أن يعود رونالدو إلى إيطاليا، تم إعلان إيقاف الدوري الإيطالي بسبب تفشي فيروس كورونا وخروج الوضع في البلاد عن السيطرة.

وحول ذلك، ظل رونالدو رفقة أبنائه وجورجينا في منزله بمسقط رأسه، والذي غادره بعد حوالي شهر من الإقامة فيه مع العائلة.

وسيستأجر رونالدو فيلا بقيمة 4 آلاف يورو أسبوعيًا من أجل البحث عن مزيد من الخصوصية والقيام بالتدريبات اللازمة للحفاظ على لياقته.

وشعر كريستيانو رونالدو أنه في حاجة إلى مزيد من المساحة الشخصية، فضلًا عن شعوره بالاختناق بالمكوث لفترة طويلة بين أربعة جدران.

ويقول مصدر صحفي إنه يواصل التدريب بجدية ولوقت أطول من الطبيعي من أجل الحفاظ على لياقته وعدم السماح لفترة التوقف تلك بأن تؤثر عليه بالسلب.

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يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد شارك في حملات التوعية بمخاطر الفيروس الجديد، كما قام بالتبرع بمبلغ مليون يورو للمساعدة في القضاء على الوباء.