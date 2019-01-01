رونالدو يتخلى عن شارة قيادة يوفنتوس احترامًا للترتيب

كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي يظهر لفتة طيبة تخص شارة قيادة البيانكونيري.

أظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس لفتة طيبة للغاية خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام نظيره ساسوولو.

جاء هذا في الدقيقة الـ ٨٠ من عمر المباراة عندما كان الأرجنتيني جونزالو هيجواين في طريقه لمغادرة أرض الملعب حيث أراد منح شارته لرونالدو.

وكان هيجواين قد نال الشارة من زميله في الفريق ليوناردو بونوتشي الذي غادر الملعب قبلها بخمس دقائق ليحل الهولندي ماتياس دي ليخت بديلًا له.

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ورفض رونالدو أن يرتدي الشارة نظرًا لوجود النجم الفرنسي بليز ماتويدي في أرض الملعب، حيث يسبق تواجده في يوفنتوس تواجد كريستيانو.

وأعرب ماتويدي عن شكره لرونالدو في صورة نشرها اللاعب عقب المباراة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام".

وكانت المباراة قد انتهت بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن لقاءات الجولة الـ ١٧ من الدوري الإيطالي وأقيمت على ملعب البيانكونيري.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ٣٩ نقطة وهو نفس رصيد المتصدر إنتر.