"رونالدو وعد فيرجسون بالعودة إلى مانشستر يونايتد في 2013"

باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد السابق يكشف عن تصريحات من السير أليكس فيرجسون أكد من خلالها أنه يستطيع إعادة كريستيانو رونالدو.

كشف النجم الفرنسي باتريس إيفرا لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق عن كلمات قالها له المدير الفني المعتزل السير أليكس فيرجسون بشأن عودة كريستيانو رونالدو للشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيفرا لصالح الموقع الرسمي للنادي، وأكد خلالها أن فيرجسون كان قادرًا على إعادة كريستيانو رونالدو لصفوف النادي من ريال مدريد في 2013.

وأوضح إيفرا أن فيرجسون كان يريد ضم الويلزي جاريث بيل في الوقت نفسه حتى يعيد بطولة دوري أبطال أوروبا لخزائن الفريق.

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وصرح إيفرا أن فيرجسون قال له: "هدفي أن أستعيد كريستيانو رونالدو وأن يأتي جاريث بيل، أنا في حاجة لهذا الثنائي فقط للحصول على دوري أبطال أوروبا".

وأضاف له: "أنا متأكد بنسبة 99% من حدوث ذلك لأكون أمينًا، لو تحدثت مع كريستيانو رونالدو في ذلك الأمر سيقول لي نعم".

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وانتقل بيل بعد ذلك لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني قادمًا من توتنهام برقم قياسي جديد للنادي الملكي ولأندية إنجلترا.

وكان السير أليكس فيرجسون قد أعلن اعتزاله بعد ذلك بعدة أشهر بعدما حقق آخر بطولة دوري إنجليزي له مع مانشستر يونايتد.

وحقق كريستيانو رونالدو رفقة جاريث بيل أول بطولة دوري أبطال أوروبا من أصل أربعة حققوهما سويًا في ريال مدريد بعدها بأشهر قليلة.