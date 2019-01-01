رونالدو ودي ليخت جاهزان لموقعة يوفنتوس وميلان

أنباء سعيدة لجمهور اليوفي..

سيكون الثنائي كريستيانو رونالدو وماتياس دي ليخت جاهزين للمشاركة في مباراة فريقهم، يوفنتوس، أمام الميلان، مساء السبت في المباراة المقرر لها ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وكان يوفنتوس قد حقق انتصارًا غاليًا على لوكوموتيف موسكو بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا، جعل البيانكونيري يتصدر جدول ترتيب مجموعته مستغلًا خسارة أتليتيكو مدريد من باير ليفركوزن.

غير أن المباراة الأوروبية شهدت غياب دي ليخت إلى جانب تبديل رونالدو بسبب الإصابات، لكن التقارير عادت وطمأنت جمهور اليوفي على أن الثنائي سيكون جاهزًا لخوض مباراة الروسونيري.

ولا يعيش ميلان أفضل فتراته حاليًا، فرغم تغير المدرب وتولي ستيفانو بيولي مسؤولية تدريب كبير ميلان، لكنه حقق انتصارًا وحيدًا في أربع مباريات مقابل تعادل وهزيمتين آخرهما الأسبوع الماضي من لاتسيو بهدفين لهدف.

بحسب الصحافة الإيطالية، فإن ماوريسيو ساري يتابع عن كثب تعافي النجم الهولندي من إصابته، وبالفعل فإن صاحب الـ20 عامًا يُبدي تحسنًا كبيرًا واستعدادًا لخوض المباراة المقبلة.

دي ليخت، كان السبب الرئيسي في خروج اليوفي بثلاث نقاط غالية من مضيفه تورينو في ديربي المدينة، عندما أحرز هدف المباراة الوحيد لتنتصر كتيبة ساري وتحافظ على صدارتها للكالتشيو.

في الوقت نفسه، فأكدت الصحافة أن خروج رونالدو من مباراة موسكو كان احترازيًا خشية الإصابة، لكنه سيتواجد منذ البداية أمام ميلان في الكلاسيكو الإيطالي.

الدولي البرتغالي كانت علامات الغضب واضحة على وجهه عندما خرج، ووجه اللوم للمدرب ساري، والذي بحسب التقارير قد نجح في أن يحتوي أسطورة ريال مدريد.

يذكر أن يوفنتوس يتصدر ترتيب الكالتشيو برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف إنتر ميلان، في الوقت الذي يقبع فيه الميلان في المركز 11 برصيد 13 نقطة فقط.