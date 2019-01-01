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رونالدو وجوارديولا يعتذران عن حضور حفل الفيفا

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Getty Images
يبدو أن كريستيانو رونالدو علم النتيجة النهائية

عكس جُل التوقعات .. تأكد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حفل الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل هذا العام، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وبحسب ما ذكره مراسل شبكة قنوات (be IN) حسين ياسين، فقد تم الإعلان عن اعتذار كريستيانو عن الحضور، دون الكشف عن السبب، رغم وجوده في مدينة تورينو القريبة جدًا من مكان حفل الفيفا في ميلانو.

وتم تفسير اعتذار صاروخ ماديرا، على أنه إشارة واضحة لعدم فوزه بالجائزة، تمامًا كما حدث العام الماضي، قبل تسريب خبر فوز لوكا مودريتش بالجائزة.

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وبالمثل اعتذر الفيلسوف بيب جوارديولا عن الحضور، وربما يكون السبب لفوز منافسه العنيد يورجن كلوب بالجائزة.

ويُنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك بالإضافة إلى الدون، بينما جوارديولا ينافس تسعة أسماء، أبرزهم يورجن كلوب، ماوريسيو بوتشيتينو وجمال بلماضي.

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