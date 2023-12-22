"رونالدو، هنري، هالاند، ليفاندوفسكي؟".. أسطورة البرازيل: بالطبع أنا أفضل منهم جميعًا

"هذا المهاجم أكن له احترامًا كبيرًا"

لا يجد النجم البرازيلي روماريو، أي حرج أو شبهة غرور عندما يتحدث عن نفسه باعتباره واحدًا من أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم، ويزكي نفسه على الكثير منهم.

روماريو حل ضيفًا على أحد البرامج الحوارية في البرازيل، وانتقل به المحاور إلى مقارنة بينه وبين عدد كبير من المهاجمين، لكنه كان واثقًا من نفسه تمامًا خلال الإجابة وتمسك بجملة واحدة "أنا أفضل".

وطرح المحاور على روماريو عدة أسماء، وهي: (روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة، إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان السابق)، فكان رده واضحًا وصريحًا أنا أفضل منهم.

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وعندما سئل عن المهاجم الفرنسي تييري هنري، ابتسم روماريو بسخرية وأجاب: "اللعنة يا رجل، بالطبع أنا أفضل منه".

اللاعب الوحيد الذي وقف أمامه روماريو للحظة قبل الإجابة، هو رفيقه السابق رونالدو الظاهرة، نجم برشلونة وريال مدريد السابق، حيث علق روماريو: "كنت متأكدًا أنك ستسألني عنه، أنا أيضًا أفضل منه، لكني أكن له احترامًا كبيرًا".

يذكر أن الظاهرة البرازيلية رونالدو، سبق وصرح بأنه تعلم كيفية تسجيل الأهداف من الظاهرة روماريو والذي كان الراحل يوهان كرويف، قد وصفه بأنه عبقري داخل منطقة الجزاء، حيث تمكن البرازيلي من تسجيل 772 هدفا في 994 مباراة لعبها طيلة مسيرته.