الانتقالات

رونالدو: نيمار سيبقى في باريس سان جيرمان

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رونالدو يتنبأ بعدم رحيل نيمار إلى برشلونة

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال كريستيانو رونالدو إنه يتوقع أن يظل النجم البرازيلي نيمار في صفوف باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل.

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وكانت عدة تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة نيمار في الرحيل عن صفوف نادي العاصمة الفرنسية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتنبأ الكثيرون بعودته إلى برشلونة حيث تشير المؤشرات إلى هذا الاتجاه، والذي يظل متاحًا حتى نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وحول ذلك، لم يصدق رونالدو تلك الأخبار التي تتحدث عن رحيل نيمار عن الفريق الباريسي خلال الصيف الحالي تجاه برشلونة أو أي وجهة أخرى.

وقال رونالدو: "نيمار لاعب مميز وأنا أحبه كثيرًا منذ سنوات، هو لاعب مهم لأي فريق يرتدي قميصه وبالطبع وجوده يكون مؤثرًا بشكل كبير"

وأضاف: "لهذه الأسباب أتفهم تصدر قضيته للميركاتو، ولكنني أعتقد أنه لن يرحل عن باريس سان جيرمان في النهاية، هو مستمر معهم إلى ما هو أبعد منذ لك"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد تواجد في مدريد أمس الإثنين من أجل استلام جائزة فردية مقدمة من صحيفة ماركا الإسبانية.

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