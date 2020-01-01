"رونالدو نجح في يوفنتوس وبيرلو سيصنع التاريخ"

نجم المنتخب البرتغالي سابقًا يشيد برونالدو يتفاءل ببيرلو

يصر نونو جوميش نجم المنتخب البرتغالي سابقًا على أن رونالدو حقق نجاحًا في يوفنتوس بالفعل وأنه يمكن لبيرلو أن يزدهر كمدرب في تجربته الأولى.

وقاد أندريا بيرلو اليوم الحصة التدريبية الأولى له في يوفنتوس كمدير فني للسيدة العجوز بمشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومن جهته، استخدم اللاعب البرتغالي الدولي السابق الأرقام الرائعة لمواطنه في يوفنتوس للتدليل على نجاحه، فقد سجل رونالدو 65 هدفًا في جميع المسابقات حتى الآن كدليل على أنه لا يزال في قمة مستواه.

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وحول الموسمين اللذين قضاهما رونالدو في يوفنتوس أكد نونو جوميش أنهما كانا ناجحين بالفعل رغم الإخفاق في تحقيق دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: "هل نجح رونالدو في يوفنتوس؟ سأقول نعم، لأنهم فازوا بلقب الدوري مرتين في إيطاليا، ومع ذلك، هذا لا يكفي بالنسبة لهم، ولا يكفي الفوز باللقب المحلي الذي فازوا به كثيرًا في السنوات الماضية"

وتابع: "بالنسبة لرونالدو على المستوى الشخصي كان البعض يتوقع أنه قد لا يؤدي بشكل جيد خارج ريال مدريد، لكنه أثبت من حيث سجلاته وأرقامه جودته هذين الموسمين في يوفنتوس"

وأردف: "سيكلف بيرلو في السنوات المقبلة ليس فقط بمواصلة هيمنة يوفنتوس المحلية ولكن أيضًا بتحسين حظوظهم في أوروبا والفوز بلقب دوري الأبطال"

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يذكر أن أندريا بيرلو قد تولى قيادة يوفنتوس خلفًا لماوريتسيو ساري الذي أقيل بعد موسم واحد فقط قضاه كمدير فني للسيدة العجوز.