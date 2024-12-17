"لدي خطط مذهلة وألتزم أمام الجميع بتفيذها"

كشف النجم البرازيلي رونالدو نازاريو، أسطورة ريال مدريد وبرشلونة السابق، عن خطته الجديدة في عالم كرة القدم والتي يستهدف من خلالها خوض تحدٍ جديد في عالم كرة القدم.

رونالدو المُلقب بالظاهرة، اتجه بعد اعتزاله إلى أن يصبح رجل أعمال وامتلك نادي بلد الوليد الإسباني وكذلك الأمر ف كروزيرو البرازيلي، لكنه يدر الآن خطوة مهمة في مسيرته مع كرة القدم.

وقال رونالدو في تصريحات لبرنامج "Globo Esporte"، إنه يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في المستقبل القريب، من أجل إنقاذ اللعبة في بلاده وتحسين مستوى المنتخبات الوطنية.

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وقال رونالدو: "هذا الإعلان هو إرسال رسالة إلى رؤساء الاتحادات والأندية، أنا مرشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي. لدي خطط مذهلة، وأمامكم ألتزم بالتصويت، أود إجراء محادثات شخصية مع كل واحد منكم وسأسافر إلى البرازيل من أجل ذلك".

وأضاف: "لدي مئات الدوافع، لكن أكبرها هو أن كرة القدم البرازيلية تحظى بالاحترام مرة أخرى في جميع أنحاء العالم".

وتابع الظاهرة: "أكثر ما يحدث لي في الشارع هو أن الناس يوقفونني ويطلبون مني اللعب مرة أخرى بسبب وضع المنتخب الوطني. ليس الأفضل، داخل وخارج الملعب".

وفيما يتعلق ببيع ناديه بلد الوليد، قال: "نحن نتفاوض ويجب أن نبرم الصفقة قريبًا جدًا. لن يكون ذلك عائقا أمام ترشحي".