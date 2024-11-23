رونالدو: سأترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي ولن أضع "العربة أمام الحصان" مع جوارديولا

أسطورة السيليساو يعلنها صريحة

أكد أسطورة كرة القدم البرازيلي رونالدو نازاريو، أنه يريد الترشح لمنصب رئيس اتحاد كرة القدم في بلاده، ورد على إمكانية الاستعانة بالإسباني بيب جوارديولا كمدرب للبرازيل.

إيدنالدو رودريجيز يشغل حاليًا منصب رئيس الاتحاد البرازيلي، ووضعه ليس مستقرًا لأنه يقضي الأيام الحالية بوظيفته بسبب قرار احترازي اتخذه أحد قضاة المحكمة الفيدرالية العليا، ومن غير المستبعد تقديم موعد الانتخابات الرئاسية مما يصب في مصلحة رونالدو.

وقال الظاهرة في إحدى الحفلات الخيرية عبر تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية:"نعم، لقد قلت لسنوات عديدة، أريد أن أصبح رئيسًا للاتحاد البرازيلي لكرة القدم يومًا ما، هذا لم يتغير، سننتظر اللحظة المناسبة، لأنني أشعر أنني مستعد، اللعبة في البلاد تحتاج إلى تغييرات جذرية، الآن أنا لست مرشحًا، لأنه لا توجد انتخابات محددة، إنها مجرد أمنية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف نجم إنتر وريال مدريد السابق:"إنه حلم، منذ أن كنت لاعب كرة، كان زملائي يطلقون علي لقب "الرئيس"، لا يزال الأمر بعيدًا، لأننا لا نعرف ما سيحدث، الاتحاد البرازيلي يعيش في حالة من عدم الاستقرار، ولا نعرف متى سينتهي الأمر، يمكن الدعوة لانتخابات، سأنتظر اللحظة المناسبة ولن أتكهن بأي شيء على الإطلاق، لكني مستعد أكثر من أي وقت مضى لتحدي جديد".

وعن إمكانية التعاقد بيب جوارديولا كمدرب للبرازيل في حالة انتخابه:"ليس من الممكن وضع العربة أمام الحصان، سنرى ما سيحدث، لدي العديد من الأفكار في حالة حدوث كل شيء، لكن الآن ليس الوقت المناسب للتكهن بالأمور".

وفي نهاية حديثه تطرق رونالدو إلى الوضع الذي يعاني منه منتخب بلاده، باحتلاله المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية بكأس العالم، مؤكدًا أن الفريق يعيش لحظة معقدة، بسبب عدم تطور الكرة في البرازيل بالشكل الكافي لمجاراة الدول الأوروبية، مما يستوجب العثور على الحلول اللازمة.