فيديو | "الله يحلل ميسي عندهم" .. الذايدي: الهلال أصبح عقدة لرونالدو والجميع يرفض قدومه

"تركيبة الهلال تمنع انتقال رونالدو للنادي"

يؤمن الإعلامي والناقد الرياضي السعودي محمد الذايدي، أن الهلال أصبح بمثابة العقدة بالنسبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر.

ولعب رونالدو 7 مباريات رسمية أمام الهلال منذ قدومه إلى دوري روشن، لم يفز في أي مباراة منها وتعادل مرتين وخسر في 5 مناسبات، ولم يحصل على أي بطولات سوى البطولة العربية التي أقيمت في العام الماضي.

وفي هذا السياق قال الذايدي مع قناة "24 الرياضية":"رونالدو يقول الآن الله يحلل ميسي للهلال، لأن الفريق سبب عقدة رياضية غير طبيعية لرونالدو واكتسح كل شيء منذ قدومه للنصر".

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وأما عن الأنباء المتداولة حول إمكانية انتقال رونالدو إلى الهلال:"الجميع رفض عندما طُرح الأمر في مجلس إدارة النادي، الأمر لا يتعلق بسوء في اللاعب، ولكن الهلال له تركيبة خاصة لا يمكن لأي لاعب التحكم فيها، حتى نيمار، من يتحكم الآن هو المدرب جيسوس".

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وكان صاحب الـ39 سنة قد شارك في خسارة النصر، أمس، الجمعة، من القادسية بنتيجة 2/1، وسجل هدف فريقه الوحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي.

يذكر أن رونالدو المرتبط بعقد مع النصر حتى يونيو 2025 ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن، نجح في تسجيل 69 هدفًا وصنع 18 في 80 مناسبة لعبها مع الفريق بكل المسابقات حتى الآن.