"رونالدو مفيد ولكن قدومه لمانشستر يونايتد تسبب في أزمات فورية!"

حديث به نوع من المنطق؟

زعم أسطورة ليفربول جيمي كاراجار أن تعاقد مانشستر يونايتد مع كريستيانو رونالدو من شأنه أن يحل العديد من الأزمات، لكنه في الوقت نفسه سيتسبب لكتيبة أولي جونار سولشاير في عديد المشاكل.

وفي أول مواجهتين لرونالدو مع يونايتد ظهر تأثيره الفوري بتسجيله لثلاثة أهداف، إلا أن جهوده لم تُنقذ الشياطين الحمر من السقوط في فخ الهزيمة أمام يانج بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا.

وبينما ينهال الجميع بالثناء على تعاقد المانيو مع رونالدو ويعتبرونه سيحول الفريق تمامًا، يؤمن كاراجار على النقيض بأن ثمة أزمات ستظهر بسبب وصول الدون إلى أولد ترافورد.

وكتب مدافع ليفربول عبر صحيفة تلجراف "على الرغم من كل النشوة المفهومة في أولد ترافورد مع عودة كريستيانو رونالدو، فإن توقيعه يسبب العديد من المشاكل كما يحلها لأولي جونار سولشاير".

كما أضاف "السؤال الأوسع بالنسبة ليونايتد هو ما إذا كان وصول رونالدو يجعلهم أقرب إلى كونهم فريقًا يمكنه الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال مرة أخرى".

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"قدرة رونالدو على حسم المباريات ستجعل اليونايتد أقوى حتمًا، ما لا يمكن لوصوله وحده أن يفعله هو تحويل يونايتد إلى فريق ألقاب أو فرض طريقة مميزة للعب ما زالوا يفتقرون إليها حتى الآن."

"التأثير السلبي الفوري كان على سانشو، الذي يقاتل الآن مع جرينوود للعب في مركزه المفضل كجناح أيمن. وبوجبا أيضًا خسر بعودته لوسط الملعب ورأينا عيوبه التي تواجدت طيلة مسيرته مع يونايتد."

وأتم كاراجار "أين سيلعب ماركوس راشفورد عند عودته من الإصابة؟ ثم هناك أيضًا كافاني وقد تحدث عنه سولشاير في آخر مؤتمر صحفي له، يبدو أن المدرب لا يريد أن يُشعر أيًا من نجومه أنهم سيكونوا على دكة البدلاء".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سوف يلعب هذا الأسبوع مع وست هام في ملعب لندن الأولمبي بالدوري الإنجليزي، ثم يلتقيه مجددًا ولكن في الأدوار التمهيدية لبطولة كأس كاراباو.