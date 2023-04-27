"رونالدو خدعة كوجبة كباب!" .. النصر يرد على استهزاء مسلي آل معمر من كريستيانو

هدى عزيزهدى عزيز
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Cristiano Ronaldo kebab Al Nassr 2023Getty Images
النصركريستيانو رونالدودوري روشن السعودي

الحقيقة الكاملة وراء تصريحات الكباب!

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نفى وليد المهيدب المستشار الصحفي للنصر السعودي، التصريحات المنسوبة لمسلي آل معمر رئيس النادي حول تعرضه للخداع في صفقة التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

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وصرح المهيدب لوكالة الأنباء الإسبانية: "الكلام المتداول في الصحافة الإسبانية عن خداعنا في صفقة رونالدو بناء على موقع Arabia News 50 زائفة وغير صحيحة".

المهيدب أكد أن رئيس النصر لم يقوم بأي مقابلات صحفية مؤخرًا، وحذر من أنه لا يوجد موقع سعودي يسمى Arabia News 50، وهو المصدر الذي نقلت منه وسائل الإعلام التصريحات المزعومة.

مؤكدًا أن رونالدو سعيد بتواجده في النصر، والنادي كذلك فخور بضمه وتواجده في السعودية.

ونشرت العديد من الصحف الإسبانية ما يلي على لسان مسلي آل معمر: "لقد تم خداعي مرتين فقط في حياتي، المرة الأولى كانت عندما طلبت 3 كبابات فأعطوني اثنتين فقط، والمرة الثانية عندما وقعت مع كريستيانو رونالدو".

وعلق المستشار الصحفي للنصر عن هذه التصريحات قائلًا: "الصحافة جاءت بنكتة واعتقدت أنها حقيقة".

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