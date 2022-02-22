رونالدو: مبابي يذكرني بنفسي!

يعتقد المهاجم البرازيلي السابق، الظاهرة رونالدو، السابق أنه تجمع الكثير من الصفات المشتركة مع، كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان رونالدو، قد قرر اعتزال كرة القدم في عام 2011، بعد مسيرة مليئة بالنجاحات في الملاعب الأوروبية مع الفرق المختلفة، ومع منتخب البرازيلي.

وتم عرض فيلم وثائقي عن رونالدو صاحب الـ 45 عامًا، على قناة " TV RMC Sport" الفرنسية، يركز على مسيرة اللاعب الناجحة في الملاعب والكثير من الأمور.

ويتناول الفيلم بعيدًا عن مسيرة رونالدو، الكثير من القضايا التي أثيرت حول رونالدو، منها إصابته في ركبته، ومشكلته مع إحدى شركات الملابس الرياضية، وما حدث له قبل نهائي كأس العالم 1998.

وتحدث رونالدو في الفيلم الوثائقي، عن مقارنة بينه وبين مبابي، وقال النجم البرازيلي السابق: "يمتلك مبابي العديد من الصفات الرائعة، سرعته وقدرته على تسجيل الأهداف، إن كان عليّ المقارنة فإنه يذكرني بنفسي".

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى صيغة لتجديد العقد، وارتبط اللاعب الشاب بالانتقال إلى ريال مدريد، الذي تألق معه رونالدو.

الجدير بالذكر أن مبابي صاحب الـ 23 عامًا، قد شارك مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في 33 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 22 هدفًا وصنع 16 آخرين.