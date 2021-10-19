"رونالدو ليس ضمن أفضل 5 لاعبين في التاريخ"

ميسي ومارادونا في مستوى آخر

يعتقد أنطونيو كاسانو نجم الكرة الإيطالية السابق، أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس ضمن أفضل 5 لاعبين في تاريخ كرة القدم.

رونالدو يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم، بعد مسيرة حافلة توجها بالحصول على خمس كرات ذهبية طوال مشواره.

كاسانو عرف مؤخرًا بانتقاده لرونالدو خلال فترته مع يوفنتوس، والآن يظل الهجوم كما هو بعد انضمام صاحب الـ36 سنة إلى مانشستر يونايتد.

ماذا قال كاسانو عن رونالدو؟

النجم الإيطالي السابق قال في قناة كريستيان فييري على منصة "تويتش":"هل رونالدو هو الأفضل في تاريخ كرة القدم؟ بالنسبة لي هو ليس حتى من أفضل 5 لاعبين".

وجاء هذا التصريح من كاسانو، ردًا على ما قاله جورج مينديش وكيل رونالدو بأنه هو اللاعب الأفضل في التاريخ بشكل عام.

وأضاف نجم ريال مدريد وميلان وروما السابق:"ميسي وبيليه ومارادونا وكرويف ورونالدو الظاهرة في مستوى آخر تمامًا".

ماذا قال مينديش؟

وكيل أعمال رونالدو قال لصحيفة "فرانس فوتبول":"الكرة الذهبية لها اسم واحد وهو كريستيانو رونالدو".

وأضاف:"لم يستحقها أبدًا مثل هذا العام، حصل على هداف الدوري الإيطالي واليورو، ويحمل الرقم القياسي التهديفي لدوري أبطال أوروبا، وهو الوحيد الذي فاز بكل شيء في ثلاث دول مختلفة".

وتابع:"إنه أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، ويجب أن يكون الأمر ذاته بالنسبة للجائزة، لأنه يواصل إثبات أنه اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم".

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